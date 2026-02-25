Итальянец Федерико Арнальди попробовал рязанский колобок и блинный пирог

В минувшую субботу, 21 февраля, на НТВ вышел выпуск «Поедем, поедим», посвященный Рязани. В нем Федерико Арнальди попробовал местные блюда — колобок и блинный пирог. Об этом сообщило издание ИД «Пресса»,

Также он побывал в Лесопарке, где угостился едой из печи и чаем с земляникой, прогулялся по ВДНХ и кремлю, прокатился на картинге в Секиотово и оценил панно в переходе у ТЦ «Барс». На Масленицу местные повара приготовили для него блины с необычными начинками, блинный пирог и печенье, любимое Сергеем Есениным.

Фото: телеграм-канал «Поедем, поедим».