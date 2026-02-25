Глава Рязани Татьяна Панфилова посетила зону СВО

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова посетили зону СВО и встретилась с рязанцами — военнослужащими войсковых частей 11180 и 29309. Глава города поздравила бойцов с Днем защитника Отечества, поблагодарила за верность долгу и любовь к Родине. «Рязанская земля издавна славилась мужественными людьми, готовыми в трудную минуту встать на защиту государства. Вы — новое поколение Героев, достойные преемники поколения наших дедов и прадедов, победивших нацизм в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся нашими земляками и ждем домой с победой!» — сказала она.

Глава Рязани Татьяна Панфилова посетила зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба рязгордумы.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова посетили зону СВО и встретилась с рязанцами — военнослужащими 1044-го и 387-го полков.

Глава города поздравила бойцов с Днем защитника Отечества, поблагодарила за верность долгу и любовь к Родине.

«Рязанская земля издавна славилась мужественными людьми, готовыми в трудную минуту встать на защиту государства. Вы — новое поколение Героев, достойные преемники поколения наших дедов и прадедов, победивших нацизм в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся нашими земляками и ждем домой с победой!» — сказала она.

Военнослужащим передали детские открытки с поздравлениями и пожеланиями, подарки к празднику, а также очередной груз гуманитарной помощи, который был собран силами депутатов городской Думы, работников бюджетной сферы, рязанских предпринимателей, предприятий, благотворительных фондов, а также жителей Рязани.

«Очень важно поддержать ребят делом, словом, всеми возможными способами. Пока наши герои приближают Победу на фронте, мы будем всеми силами приближать ее в тылу», — сказала Татьяна Панфилова.