Дети экс-солистки группы «Воровайки» погибли в Оренбуржье при катании на санках

В Оренбургской области погибли сын и дочь бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Подгородне‑Покровского сельсовета. Ранее СУ СК России по области сообщал, что 22 февраля в овраге недалеко от улицы Алмазной в селе Подгородняя Покровка обнаружили тела детей в месте, не предназначенном для катания на санках.

Ранее СУ СК России по области сообщал, что 22 февраля в овраге недалеко от улицы Алмазной в селе Подгородняя Покровка обнаружили тела детей в месте, не предназначенном для катания на санках. По данным местной администрации, овраг находится на территории памятника природы «Красное урочище».

Следственные органы возбудили уголовное дело. Похороны пока не состоялись.

Яна Павлова стала солисткой группы «Воровайки» в 1999 году и покинула коллектив в 2021-м.

Фото: соцсети.