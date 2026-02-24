Зеленский: конфликт с Россией находится на стадии «начала конца»

Рязань
Он подчеркнул, что прекращение огня без надежных гарантий безопасности может быть опасным. Зеленский также призвал Европейский Союз определить дату вступления Украины в блок, желая, чтобы это произошло к 2027 году. «Мне нужна дата. Я прошу об этом», — сказал Зеленский. «Давайте не допустим, чтобы будущие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, когда Россия блокирует членство Украины в ЕС на 50 лет», — добавил глава Украины. Он отметил, что Украина нуждается в немедленном прекращении огня и отверг идеи о том, что Киев может использовать паузу для перегруппировки сил. Зеленский считает, что Россия не серьезно относится к завершению конфликта и «играет в игры».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на стадии «начала конца». Об этом пишет РБК.

Он подчеркнул, что прекращение огня без надежных гарантий безопасности может быть опасным. Зеленский также призвал Европейский Союз определить дату вступления Украины в блок, желая, чтобы это произошло к 2027 году.

«Мне нужна дата. Я прошу об этом», — сказал Зеленский. «Давайте не допустим, чтобы будущие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, когда Россия блокирует членство Украины в ЕС на 50 лет», — добавил глава Украины.

Он отметил, что Украина нуждается в немедленном прекращении огня и отверг идеи о том, что Киев может использовать паузу для перегруппировки сил. Зеленский считает, что Россия не серьезно относится к завершению конфликта и «играет в игры».

Президент США Дональд Трамп говорил, что Украина уже потеряла часть своей территории, и если мирное соглашение не будет достигнуто, Киев может потерять больше. Путин в ответ на это заявил, что украинские войска должны уйти с захваченных территорий, иначе конфликт продолжится.