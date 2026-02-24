Зеленский: конфликт с Россией находится на стадии «начала конца»

Он подчеркнул, что прекращение огня без надежных гарантий безопасности может быть опасным. Зеленский также призвал Европейский Союз определить дату вступления Украины в блок, желая, чтобы это произошло к 2027 году. «Мне нужна дата. Я прошу об этом», — сказал Зеленский. «Давайте не допустим, чтобы будущие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, когда Россия блокирует членство Украины в ЕС на 50 лет», — добавил глава Украины. Он отметил, что Украина нуждается в немедленном прекращении огня и отверг идеи о том, что Киев может использовать паузу для перегруппировки сил. Зеленский считает, что Россия не серьезно относится к завершению конфликта и «играет в игры».

Президент США Дональд Трамп говорил, что Украина уже потеряла часть своей территории, и если мирное соглашение не будет достигнуто, Киев может потерять больше. Путин в ответ на это заявил, что украинские войска должны уйти с захваченных территорий, иначе конфликт продолжится.