Ветеран Великой Отечественной войны из Касимова отметила 94-летие

Татьяна Ивановна Лопатина, ветеран Великой Отечественной войны, отметила свой 94-й день рождения. Ее поздравили представители администрации. В годы войны Татьяна Ивановна трудилась в колхозе, поддерживая фронт, а после посвятила более 30 лет работе на теплоходе.