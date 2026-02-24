В Вологодской области при пожаре в гараже погибли пять человек

Вечером 21 февраля в Бабаево Вологодской области произошел пожар в гараже на улице Юбилейной. В результате погибли пять человек. Об этом сообщает МЧС по Вологодской области.

Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Дверь в гараж оказалась заперта изнутри, помещение отапливалось металлической печью. На месте обнаружили тела пятерых погибших — девушек и мужчин в возрасте от 20 до 34 лет.

Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил оказать родственникам погибших необходимую помощь и поддержку за счет средств областного и муниципального бюджетов.

Фото: ГУ МЧС России по Вологодской области.