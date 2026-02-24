Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-2°
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 76.61 / 76.90 24/02 15:40
Нал. EUR 91.01 / 91.50 24/02 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
4 часа назад
139
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
925
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 005
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Вологодской области при пожаре в гараже погибли пять человек
Вечером 21 февраля в Бабаево Вологодской области произошел пожар в гараже на улице Юбилейной. В результате погибли пять человек. Об этом сообщает МЧС по Вологодской области.

Вечером 21 февраля в Бабаево Вологодской области произошел пожар в гараже на улице Юбилейной. В результате погибли пять человек. Об этом сообщает МЧС по Вологодской области.

Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Дверь в гараж оказалась заперта изнутри, помещение отапливалось металлической печью. На месте обнаружили тела пятерых погибших — девушек и мужчин в возрасте от 20 до 34 лет.

Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил оказать родственникам погибших необходимую помощь и поддержку за счет средств областного и муниципального бюджетов.

Фото: ГУ МЧС России по Вологодской области.