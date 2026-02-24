В соцфонде Рязанской области напомнили дополнительном дне приема граждан

«В рабочую субботу прием посетителей осуществляется с 9:00 до 13:00. Жители региона смогут получить в этот день весь перечень услуг», — говорится в сообщении. Отмечается, что в субботу клиентские службы в Рязани, Михайловском, Ряжском, Касимовском, Рыбновском, Рязанском, Сасовском, Скопинском и Шиловском районах работают с 9:00 до 15:00.

В соцфонде Рязанской области напомнили дополнительном дне приема граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В рабочую субботу прием посетителей осуществляется с 9:00 до 13:00. Жители региона смогут получить в этот день весь перечень услуг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу клиентские службы в Рязани, Михайловском, Ряжском, Касимовском, Рыбновском, Рязанском, Сасовском, Скопинском и Шиловском районах работают с 9:00 до 15:00.

Фото: пресс-служба Соцфонда России по Рязанской области.