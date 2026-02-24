В Скопине прошел хоккейный матч в честь 75-летия рязанского хоккея

В понедельник, 23 февраля, в Скопине прошел хоккейный матч проекта «Студёный лед», приуроченный к 75-летию рязанского хоккея. В этот день 75 лет назад стартовал первый Чемпионат области, где играли команды «Шахтер» (Скопин), «Динамо» и «Спартак» из Рязани. Матч состоялся на открытой ледовой площадке школы № 4 между командами Ночной хоккейной лиги: «Торпедо» (Скопинский МО) и командой Рязанского университета имени С. А. Есенина. «Студёный лед» организован Ночной хоккейной лигой для возрождения дворового хоккея. Для зрителей подготовили шоу с артистами, фигурным катанием и детскими играми. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «Торпедо».

На открытой ледовой площадке средней общеобразовательной школы № 4 прошел выставочный матч между командами Ночной хоккейной лиги: «Торпедо» (Скопинский МО) и Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. Проект «Студёный лед» организован под эгидой Ночной хоккейной лиги и направлен на возрождение традиций дворового хоккея.

В мероприятии приняли участие почетные гости, включая президента Федерации хоккея Рязанской области Олега Смирнова, который отметил значимость Скопина для хоккейной культуры региона. Глава Скопинского муниципального округа Михаил Ромодин также высказал благодарность за поддержку спорта и сообщил о строительстве ледового дворца в селе Вослебово.

Для зрителей была подготовлена развлекательная программа, включая выступления артистов, показ фигурного катания и веселые старты для детей. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу команды «Торпедо».