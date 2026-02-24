В Рыбновском округе на пожаре погиб мужчина

17 февраля в селе Старолетово Рыбновского муниципального округа произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области. В результате возгорания погиб мужчина 1965 года рождения.

На месте происшествия работали пожарные расчеты и спасатели, которые оперативно ликвидировали возгорание. Причины пожара уточняются.

По данным ведомства, всего за период с 16 по 23 февраля на территории региона ликвидировали 20 возгораний. Большинство из них были техногенного характера, еще три случая связаны с возгоранием мусора.