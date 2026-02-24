В рязанском дворе застрял мусоровоз

В рязанском дворе застрял мусоровоз. Об этом сообщили 24 февраля в соцсетях.

Кадры сделали на улице Новоселов, около дома № 54. На видео видно, что мусоровоз застрял и не может сдвинуться с места, проезд перекрыт.

По словам очевидцев, ранее во дворе застревал трактор, который приезжал убирать снег.