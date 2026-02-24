В Рязанской области за 10 лет увеличилась площадь лесов, но деревья в них постарели

С 2015 по 2024 год площадь лесных земель в Рязанской области выросла на 136,1 тыс. га благодаря переводу в леса участков с высаженными культурами и восстановлению после гарей 2010 года. Также увеличились площади хвойных (с 269,3 до 292,4 тыс. га), твердолиственных (с 68,0 до 68,6 тыс. га) и мягколиственных (с 419,4 до 531,9 тыс. га) насаждений. Однако наблюдается старение древостоев, сокращение площадей молодняков и среднего возраста.