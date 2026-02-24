Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
4 часа назад
139
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
925
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 004
В Рязанской области выросли продажи крепкого алкоголя
В Рязанской области в 2025 году розничные продажи крепкого алкоголя на душу населения старше 18 лет составили 9,9 литра. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 0,2%. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом по России потребление крепкого алкоголя сократилось с 10,7 до 10,4 литра на человека (-2,1%). Лидером по объему потребления стала Карелия: 21,2 литра на душу взрослого населения.

Продажи винодельческой продукции в стране снизились на 4,6% и составили в среднем 7,1 литра на человека. Больше всего вина покупали в Московской области — 12,1 литра на душу населения.

Продажи пива и сопутствующих напитков сократились еще заметнее — с 72,8 до 61,5 литра на человека (-15,5%). Самый высокий уровень потребления пива зафиксировали в Мурманской области — 98,6 литра на душу населения.