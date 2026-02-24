В Рязанской области выросли продажи крепкого алкоголя

В Рязанской области в 2025 году розничные продажи крепкого алкоголя на душу населения старше 18 лет составили 9,9 литра. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 0,2%. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом по России потребление крепкого алкоголя сократилось с 10,7 до 10,4 литра на человека (-2,1%). Лидером по объему потребления стала Карелия: 21,2 литра на душу взрослого населения.

Продажи винодельческой продукции в стране снизились на 4,6% и составили в среднем 7,1 литра на человека. Больше всего вина покупали в Московской области — 12,1 литра на душу населения.

Продажи пива и сопутствующих напитков сократились еще заметнее — с 72,8 до 61,5 литра на человека (-15,5%). Самый высокий уровень потребления пива зафиксировали в Мурманской области — 98,6 литра на душу населения.