«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязанской области осудят мужчину за попытку задушить знакомую
Следствием установлено, что 28 сентября 2025 года обвиняемый и его 35-летняя знакомая поссорились на одной из улиц в Кораблине. Злоумышленник попытался задушить потерпевшую. Свидетель не дал мужчине совершить убийство. Женщину госпитализировали в медучреждение, где ей оказали медпомощь. Расследование уголовного дела завершено кораблинским межрайонным следственным отделом регионального СК. Мужчина обвиняется в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Дело направлено в суд.

В Рязанской области осудят 35-летнего мужчину за попытку задушить знакомую. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что 28 сентября 2025 года обвиняемый и его 35-летняя знакомая поссорились на одной из улиц в Кораблине. Злоумышленник попытался задушить потерпевшую. Свидетель не дал мужчине совершить убийство.

Женщину госпитализировали в медучреждение, где ей оказали медпомощь.

Расследование уголовного дела завершено кораблинским межрайонным следственным отделом регионального СК. Мужчина обвиняется в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

Дело направлено в суд.