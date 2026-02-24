В Рязанской области осудят мужчину за попытку задушить знакомую

Следствием установлено, что 28 сентября 2025 года обвиняемый и его 35-летняя знакомая поссорились на одной из улиц в Кораблине. Злоумышленник попытался задушить потерпевшую. Свидетель не дал мужчине совершить убийство. Женщину госпитализировали в медучреждение, где ей оказали медпомощь. Расследование уголовного дела завершено кораблинским межрайонным следственным отделом регионального СК. Мужчина обвиняется в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Дело направлено в суд.

