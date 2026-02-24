В Рязанской области бойцы СВО будут получать разные выплаты

В постановление губернатора Рязанской области о единовременных денежных выплатах контрактникам ВС РФ и Росгвардии внесены корректировки. Текст документа размещен на сайте газеты «Рязанские ведомости». Обновленная версия постановления предусматривает разный размер выплат в зависимости от категории военнослужащего.

В постановление губернатора Рязанской области о единовременных денежных выплатах контрактникам ВС РФ и Росгвардии внесены корректировки. Текст документа размещен на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Обновленная версия постановления предусматривает разный размер выплат в зависимости от категории военнослужащего.

В частности, мобилизованным гражданам, направленным в Вооруженные Силы или войска национальной гвардии и заключившим контракт на год и более для участия в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины, полагается 400 тысяч рублей.

Военнослужащим, ранее проходившим службу по призыву в ВС РФ и Росгвардии (за рядом исключений), другим гражданам России и иностранцам, подписавшим контракт на участие в спецоперации сроком от одного года, выплата составит один миллион рублей.

До этого все указанные категории получали одинаковую сумму — один миллион рублей.

Напомним, в период с ноября по 31 декабря 2025 года в области действовала усиленная мера поддержки — два миллиона рублей. С 12 января 2026 года базовая выплата была возвращена к одному миллиону.