В Рязани выросла стоимость услуг по погребению умерших

Индексация затронула три позиции из четырех. Оформление документов, как и прежде, остается бесплатным. Предоставление и доставка гроба подорожали с 2 291,34 рубля до 2 419,66 рубля. Перевозка тела на кладбище или в крематорий теперь стоит 1 451,70 рубля вместо 1 374,72 рубля. Стоимость самого погребения или кремации с выдачей урны с прахом увеличилась с 5 499,31 рубля до 5 807,27 рубля. Новые расценки распространяются на все правоотношения, возникшие с 1 февраля текущего года. Согласно постановлению, это гарантированные услуги, которые гражданам предоставляются бесплатно.

В Рязани с 1 февраля 2026 года выросла стоимость услуг по погребению умерших. Соответствующее постановление администрации города размещено на сайте газеты «Рязанские ведомости».

