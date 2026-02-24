Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
32 минуты назад
16
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
909
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
493
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
992
В Рязани стартует домашняя серия Национальной молодежной хоккейной лиги
Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает свое выступление в Первенстве НМХЛ сезона 2025-2026 и уже установил впечатляющий рекорд — 24 победы подряд. Благодаря этому команда занимает первое место в конференции «Восток», значительно опережая своих соперников. «Рязань-ВДВ» уже гарантировала себе место в Плей-офф. Во вторник, 24 февраля, команда начинает домашнюю серию. Рязанские хоккеисты на главной арене ДС «Олимпийский» встретятся с МХК «Ермак» из Ангарска. Матчи пройдут 24 и 25 февраля, начало в 19:00. Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца и онлайн по ссылке. 0+

В Рязани стартует домашняя серия Национальной молодежной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает свое выступление в Первенстве НМХЛ сезона 2025-2026 и уже установил впечатляющий рекорд — 24 победы подряд. Благодаря этому команда занимает первое место в конференции «Восток», значительно опережая своих соперников. «Рязань-ВДВ» уже гарантировала себе место в Плей-офф.

Во вторник, 24 февраля, команда начинает домашнюю серию. Рязанские хоккеисты на главной арене ДС «Олимпийский» встретятся с МХК «Ермак» из Ангарска. Матчи пройдут 24 и 25 февраля, начало в 19:00.

Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца и онлайн по ссылке.

Возрастное ограничение 0+.