В Рязани стартует домашняя серия Национальной молодежной хоккейной лиги

В Рязани стартует домашняя серия Национальной молодежной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает свое выступление в Первенстве НМХЛ сезона 2025-2026 и уже установил впечатляющий рекорд — 24 победы подряд. Благодаря этому команда занимает первое место в конференции «Восток», значительно опережая своих соперников. «Рязань-ВДВ» уже гарантировала себе место в Плей-офф.

Во вторник, 24 февраля, команда начинает домашнюю серию. Рязанские хоккеисты на главной арене ДС «Олимпийский» встретятся с МХК «Ермак» из Ангарска. Матчи пройдут 24 и 25 февраля, начало в 19:00.

Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца и онлайн по ссылке .

Возрастное ограничение 0+.