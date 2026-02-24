В Рязани почтили память погибших на СВО

Памятная акция состоялась на территории Богородского кладбища. От имени губернатора Павла Малкова к собравшимся обратился первый зампред облправительства Денис Боков. «Ровно четыре года назад началась специальная военная операция. Тогда наши воины, наши защитники Отечества, вышли отстаивать независимость и суверенитет нашей Родины, будущее нашей страны и региона, наших семей и детей. К сожалению, некоторые не вернулись с полей сражений, и сегодня мы вспоминаем их. Вспоминаем поименно», — сказал он. Торжественным маршем перед собравшимися прошли курсанты Рязанского училища ВДВ, отдавая воинские почести героям СВО.

