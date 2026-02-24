В Рязани объявили поиск подрядчика для проекта расчистки реки Солотчи

В Рязани объявили поиск для разработки проектной документации для расчистки русла реки Солотчи в районе центра «Сосновый бор». Как сообщается на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет семь миллионов рублей. Как указано в документации закупки, участок русла реки длиной около 2,7 километра необходимо очистить от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности. Очертания береговой линии в результате расчистки должны остаться неизменными.

Как указано в документации закупки, участок русла реки длиной около 2,7 километра необходимо очистить от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности. Очертания береговой линии в результате расчистки должны остаться неизменными. В проект будут включены работы по удалению больных, накренившихся и упавших деревьев в пределах пятиметровой зоны от береговой линии, сохранению существующего рельефа с выполнением планировочных работ в местах его нарушения, восстановлению нарушенного травяного и растительного покрова после производства работ.

Ориентировочно со дна реки извлекут около 37,1 тыс. м³ донных отложений. Перед началом работ подрядчик обязан провести комплексное исследование грунта и воды. В реке возьмут пробы воды для определения содержания нефтепродуктов, тяжелых металлов (свинец, кадмий, цинк, медь), сульфатов, хлоридов, аммония, а также для оценки токсичности осадков методом биотестирования.

При этом проектом должно быть запрещено углублять русло ниже коренного дна, спрямлять течение или укреплять берега капитальными сооружениями. Работы не предусматривают благоустройства, озеленения или капитального строительства. После расчистки обязательна рекультивация участков, где временно складировались отложения.

Сама расчистка после утверждения проекта оценивается примерно в 31,4 миллиона рублей в ценах 2026 года. Проектная документация на работы должна быть готова к 1 декабря 2026 года. В стоимость контракта включены расходы на проведение экспертизы, согласование с Росрыболовством.

Заказчик работ — министерство природопользования Рязанской области.