В Рязани образовались 10-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».
Во вторник, 24 февраля, заторы образовались на улицах Интернациональной, Княжье поле, Промышленной, Станкозаводской, Бирюзова, проезде Шабулина, Октябрьской, Чкалова, Весенней, Высоковольтной, Дзержинского, Первомайском проспекте, Гагарина, Семашко, Спортивной, Есенина, Вознесенской, Грибоедова, Свободы, Некрасова, Матросова, Большой, Новосёлов, Советской Армии, Тимакова, Тимуровцев, Кальной, Зубковой, проезде Яблочкова.
Пробки фиксируют на Восточной окружной, Окружной дороге, Голенчинском, Касимовском, Ряжском, Муромском, Солотчинском, Куйбышевском, Михайловском, Московском шоссе.
Также отмечены затруднения на некоторых участках Окружной дороги и вблизи села Дядьково.