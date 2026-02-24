Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-2°
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 76.63 -0.12 25/02
ЦБ EUR 90.58 0.3 25/02
Нал. USD 76.50 / 76.70 24/02 18:25
Нал. EUR 91.00 / 91.49 24/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
6 часов назад
159
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
927
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 012
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани образовались 10-балльные пробки
Во вторник, 24 февраля, заторы образовались на улицах Интернациональной, Княжье поле, Промышленной, Станкозаводской, Бирюзова, проезде Шабулина, Октябрьской, Чкалова, Весенней, Высоковольтной, Дзержинского, Первомайском проспекте, Гагарина, Семашко, Спортивной, Есенина, Вознесенской, Грибоедова, Свободы, Некрасова, Матросова, Большой, Новосёлов, Советской Армии, Тимакова, Тимуровцев, Кальной, Зубковой, проезде Яблочкова. Пробки фиксируют на Восточной окружной, Окружной дороге, Голенчинском, Касимовском, Ряжском, Муромском, Солотчинском, Куйбышевском, Михайловском, Московском шоссе. Также отмечены затруднения на некоторых участках Окружной дороги и вблизи села Дядьково.

В Рязани образовались 10-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».

Во вторник, 24 февраля, заторы образовались на улицах Интернациональной, Княжье поле, Промышленной, Станкозаводской, Бирюзова, проезде Шабулина, Октябрьской, Чкалова, Весенней, Высоковольтной, Дзержинского, Первомайском проспекте, Гагарина, Семашко, Спортивной, Есенина, Вознесенской, Грибоедова, Свободы, Некрасова, Матросова, Большой, Новосёлов, Советской Армии, Тимакова, Тимуровцев, Кальной, Зубковой, проезде Яблочкова.

Пробки фиксируют на Восточной окружной, Окружной дороге, Голенчинском, Касимовском, Ряжском, Муромском, Солотчинском, Куйбышевском, Михайловском, Московском шоссе.

Также отмечены затруднения на некоторых участках Окружной дороги и вблизи села Дядьково.