В России средние ставки по вкладам упали до минимума за последние два года

Средние ставки по вкладам в России достигли минимальных значений за последние два года, согласно индексу «Финуслуг». Об этом пишет РИА Новости. В 50 крупнейших банках страны доходность вкладов на срок до трех месяцев составила в среднем 14,2%, что является самым низким показателем с декабря 2023 года. Ставки по вкладам на полгода также опустились до двухлетнего минимума и сейчас составляют 13,87%. Кроме того, россияне могут открыть вклады на год в тех же банках в среднем под 12,75%, что также является рекордно низким значением с февраля 2024 года.