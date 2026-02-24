В Подмосковье мужчина выпал из окна, пытаясь сбежать от полиции по простыням

В Подмосковье пьяный иностранец пытался сбежать от полиции через окно по связанным простыням и выпал с 9-го этажа. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Уточняется, что 40-летний мужчина очень много выпил и кричал всю ночь в окно. Под утро соседи вызвали полицию.

Пока правоохранители пытались попасть в квартиру, иностранец постоянно повторял, что его заперли, тем временем пытаясь сбежать. В результате он выпал из окна.

Отмечается, что утром с ночной смены вернулась супруга и обнаружила тело погибшего.