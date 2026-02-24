В МВД разработали беспилотник с перцовыми баллончиками

В МВД разработали беспилотник для патрулирования массовых мероприятий, оснащенный громкоговорителем и перцовыми баллончиками. Патент описывает квадрокоптер с навигацией и управлением. На нем установлено устройство для отстрела аэрозольных баллончиков БАМ-ОС 18×55 с экстрактом жгучего перца. Один дрон может перевозить четыре таких баллончика.

В МВД разработали беспилотник для патрулирования массовых мероприятий, оснащенный громкоговорителем и перцовыми баллончиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документацию по изобретению.

Патент описывает квадрокоптер с навигацией и управлением. На нем установлено устройство для отстрела аэрозольных баллончиков БАМ-ОС 18×55 с экстрактом жгучего перца. Один дрон может перевозить четыре таких баллончика.