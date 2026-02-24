В Госдуме раскрыли судьбу пользователей с Telegram Premium после признания мессенджера запрещенным

Пользователи Telegram Premium не будут считаться экстремистами, а все покупки подписки до возможного признания мессенджера запрещенным остаются законными. Об этом телеканалу «Звезда» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Пользователи Telegram Premium не будут считаться экстремистами, а все покупки подписки до возможного признания мессенджера запрещенным остаются законными. Об этом телеканалу «Звезда» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Если все-таки Telegram признают экстремистской компанией по аналогии с Meta*, то до этого момента все платежи будут абсолютно законными. Поэтому волноваться нашим гражданам абсолютно не о чем», — сказал депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко сообщил «Звезде», что Роскомнадзор ведет диалог с администрацией Telegram. По его словам, переговоры проходят непросто, однако есть и положительные подвижки: мессенджер уже удалил «определенные аккаунты».

*признана экстремистской и запрещена в РФ.