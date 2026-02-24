В Госдуме предложили пересмотреть правила для самозанятых

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил ограничить сферу применения режима для самозанятых и пересмотреть его параметры после завершения эксперимента в 2029 году. В письмах вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову депутат предложил оставить режим только для услуг физическим лицам (нянь, репетиторов, помощников по хозяйству) и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил ограничить сферу применения режима для самозанятых и пересмотреть его параметры после завершения эксперимента в 2029 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В письмах вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову депутат предложил оставить режим только для услуг физическим лицам (нянь, репетиторов, помощников по хозяйству) и аренды жилой и коммерческой недвижимости. Сейчас в России порядка 15 миллионов самозанятых, что делает вопрос правового регулирования социально-экономически значимым.

Нилов отметил востребованность режима благодаря простоте регистрации и автоматизации налоговых отчислений, но подчеркнул проблемы: злоупотребления работодателей и недостаточную социальную защиту самозанятых.

Он предложил обсудить интеграцию самозанятых в систему соцстраха и пенсионного обеспечения, чтобы обеспечить базовые гарантии и снизить риски ухода граждан в теневой сектор.