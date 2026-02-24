Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
4 часа назад
139
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
925
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 004
В ГК «Зелёный сад — наш дом» рассказали о преимуществах квартир с высокими потолками

В ЖК «Окская стрелка» в Рязани представлены квартиры с высотой потолков от 3 до 4,5 метра. По информации застройщика, такие параметры позволяют увеличить объем воздуха и естественного освещения в помещениях по сравнению со стандартными планировками примерно на 40-50%.

Комплекс расположен на берегу Оки, из ряда квартир открываются виды на реку и заливные луга. В компании отмечают, что панорамные окна от пола до потолка обеспечивают дополнительное проникновение дневного света.

Ряд исследований зарубежных университетов, в том числе Корнеллского (США) и Датского, указывают на влияние объема воздуха и естественного освещения на самочувствие и концентрацию внимания. В ЖК «Окская стрелка» считают, что просторные помещения могут способствовать более комфортной атмосфере в семье.

Высокие потолки также расширяют возможности зонирования пространства: в квартире можно оборудовать двухуровневые спальные места, игровые и спортивные зоны или установить подвесные конструкции.

Квартира в «Окской стрелке» — ваше секретное оружие для поддержания здоровья домочадцев и сохранения семейного счастья. Выбирайте свою на сайте.

Подробности по тел.: +7 (4912) 77-77-77.

Застройщик — ООО СЗ «ЗЕЛЁНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ», проектная декларация № 62-000396 от 20.02.2025, подробности на сайте наш. дом. рф.