В ГК «Зелёный сад — наш дом» рассказали о преимуществах квартир с высокими потолками

В ЖК «Окская стрелка» в Рязани представлены квартиры с высотой потолков от 3 до 4,5 метра. По информации застройщика, такие параметры позволяют увеличить объем воздуха и естественного освещения в помещениях по сравнению со стандартными планировками примерно на 40-50%.

Комплекс расположен на берегу Оки, из ряда квартир открываются виды на реку и заливные луга. В компании отмечают, что панорамные окна от пола до потолка обеспечивают дополнительное проникновение дневного света.

Ряд исследований зарубежных университетов, в том числе Корнеллского (США) и Датского, указывают на влияние объема воздуха и естественного освещения на самочувствие и концентрацию внимания. В ЖК «Окская стрелка» считают, что просторные помещения могут способствовать более комфортной атмосфере в семье.

Высокие потолки также расширяют возможности зонирования пространства: в квартире можно оборудовать двухуровневые спальные места, игровые и спортивные зоны или установить подвесные конструкции.

