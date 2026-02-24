В ДТП на трассе под Рязанью пострадали двое

Известно, что 21 февраля автомобиль «Форд Фокус» столкнулся с «Лада Калина». В аварии пострадали водитель и пассажир «Лады», 21-летняя девушка и 57-летний мужчина. Сотрудники ГАИ оказали им первую помощь. Обстоятельства устанавливаются.

21 февраля в ДТП на трассе е Р-132 «Золотое кольцо» под Рязанью пострадали двое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Фото: пресс-служба регионального МВД.