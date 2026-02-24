Утки, обитающие на Черезовских прудах в Рязани, могут остаться без полыньи

На опубликованных кадрах из парка видно, что на пруду осталась маленькая полынья, в которую не поместится много уток. «Бедные черезовские уточки… Приходится по одной, по очереди, плавать в последней полынье…» — отметили местные жители.

