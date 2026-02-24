С 1 марта на базе «ГосЛога» появится реестр экспедиторов

Документ описывает условия работы в транспортно-экспедиционной сфере, требования к данным об экспедиторах, основания для исключения из реестра и др. Регистрация там транспортных и экспедиционных компаний, включая ИП, на Госуслугах станет обязательной. Все компании должны будут участвовать в реестре автомобильных перевозчиков России.

С 1 марта вводится реестр уведомлений о транспортно-экспедиционных услугах в системе «ГосЛог». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Мы продолжаем работу над созданием цифрового транспортного контура нашей страны. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин: необходимо переводить все транспортное сообщение на платформенные решения. НЦТЛП — это „единое окно“ для бизнеса. С его помощью мы обеспечим оперативный обмен данными между бизнесом и государственными органами. Создание реестра экспедиторов — это еще один важный шаг для формирования НЦТЛП. Ведь с помощью цифровизации мы сможем вывести нашу страну в число технологических лидеров», — отметил Андрей Никитин.

С 1 марта 2027 года регистрация транспортных и экспедиционных компаний, включая ИП, на Госуслугах станет обязательной. Все компании должны будут участвовать в реестре автомобильных перевозчиков России. Реестр будет частью цифровых сервисов НЦТЛП «ГосЛог» и включать подсистемы: «Механизмы единого окна», «Цифровой паспорт перевозки», «Цифровой профиль участника» и «Информационное взаимодействие».