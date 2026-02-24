Рязанского предпринимателя оштрафовали на 120 тысяч за нарушение авторских прав

Арбитражный суд Рязанской области обязал предпринимателя Хрипякову С. Н. выплатить 120 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Она продавала отраву для крыс, на упаковке которой были использованы защищенные изображения и названия произведений искусства и литературы. Эти права принадлежат другим компаниям и авторам, которые не давали согласия на использование своих материалов. Суд решил, что Хрипякова нарушила закон, так как не смогла доказать, что имела разрешение на продажу этого товара.

Арбитражный суд Рязанской области постановил взыскать с индивидуального предпринимателя Хрипяковой С. Н. 120 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на литературные и изобразительные произведения. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иск подало Общество с ограниченной ответственностью «Правовая группа «Интеллектуальная собственность», которое представляло интересы правообладателей.

Суд установил, что Хрипякова продавала отраву для крыс, на упаковке которой были использованы товарные знаки и изображения, схожие до степени смешения с защищенными произведениями. В частности, на упаковке были размещены такие элементы, как «Логотип Гремучая Смесь», «Двойная галочка красно-синяя» и названия литературных произведений, включая «Паразит не устоит».

Правообладатели, ООО «Виста» и Семчук И. В., передали свои права на защиту интересов компании «Правовая группа». Суд отметил, что Хрипякова не предоставила доказательства того, что товар введен в оборот с согласия правообладателей. В результате суд признал действия предпринимателя нарушением исключительных прав и назначил штраф в размере 120 тысяч.