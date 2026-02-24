Рязанского предпринимателя оштрафовали на 120 тысяч за нарушение авторских прав

Арбитражный суд Рязанской области постановил взыскать с индивидуального предпринимателя Хрипяковой С. Н. 120 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на литературные и изобразительные произведения. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Иск подало Общество с ограниченной ответственностью «Правовая группа «Интеллектуальная собственность», которое представляло интересы правообладателей.
Суд установил, что Хрипякова продавала отраву для крыс, на упаковке которой были использованы товарные знаки и изображения, схожие до степени смешения с защищенными произведениями. В частности, на упаковке были размещены такие элементы, как «Логотип Гремучая Смесь», «Двойная галочка красно-синяя» и названия литературных произведений, включая «Паразит не устоит».
Правообладатели, ООО «Виста» и Семчук И. В., передали свои права на защиту интересов компании «Правовая группа». Суд отметил, что Хрипякова не предоставила доказательства того, что товар введен в оборот с согласия правообладателей. В результате суд признал действия предпринимателя нарушением исключительных прав и назначил штраф в размере 120 тысяч.