Рязанским учителям задержали выплаты за классное руководство

Профсоюз «Учитель» обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и устранить нарушения. Отмечается, что педагоги не получили выплаты за январь. По информации оргсекретаря профсоюза Ольги Мирясовой, задержки также отмечены в других регионах России. Выплаты не получили педагоги из Челябинской области, Иркутской области, Забайкальского края, Рязанской области, Удмуртии, Ростова-на-Дону, Карелии, Тамбовской и Архангельской областей и Хабаровского края.

