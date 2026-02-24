Рязанская область стала 24-ой в рейтинге регионов по качеству жизни за 2025 год

Рязанская область заняла 24 место в рейтинге регионов по качеству жизни за 2025 год. Об этом пишет РИА Новости.

Регион улучшил свой балл на 1,5 пункта по сравнению с 2024 годом и поднялся на три места выше.

Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а в конце списка находятся Еврейская автономная область, Республика Ингушетия и Республика Тыва.

Рейтинг формируется на основе 66 показателей, оценивающих фактическое состояние различных аспектов жизни и социальную ситуацию в регионах.

Фото: РИА Новости.