В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
889
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
492
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
978
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
1 185
Рязань встала в 10-балльные пробки
Утром во вторник, 24 февраля, пробки образовались на улицах Интернациональная, Княжье поле, Промышленная, Станкозаводская, Бирюзова, проезд Шабулина, Октябрьская, Чкалова, Весенняя, Высоковольтная, Дзержинского, Первомайский проспект, Гагарина, Семашко, Спортивная, Есенина, Вознесенская, Грибоедова, Свободы, Некрасова, Матросова и т. д. Заторы также фиксируют на Куйбышевском, Муромском, Солотчинском, Михайловском и частично на Московском шоссе, а также Окружной дороге и т. д.

