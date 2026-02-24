Рязань встала в 10-балльные пробки

Утром во вторник, 24 февраля, пробки образовались на улицах Интернациональная, Княжье поле, Промышленная, Станкозаводская, Бирюзова, проезд Шабулина, Октябрьская, Чкалова, Весенняя, Высоковольтная, Дзержинского, Первомайский проспект, Гагарина, Семашко, Спортивная, Есенина, Вознесенская, Грибоедова, Свободы, Некрасова, Матросова и т. д. Заторы также фиксируют на Куйбышевском, Муромском, Солотчинском, Михайловском и частично на Московском шоссе, а также Окружной дороге и т. д.