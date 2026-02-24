Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
3 часа назад
139
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
925
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 004
Россияне назвали самые популярные и непопулярные подарки на 8 Марта
Россияне назвали самые популярные и непопулярные подарки на Международный женский день. Исследование «Авито» опубликовало «Лента. ру».

На 8 Марта мужчины чаще всего дарят цветы (47%), ювелирные изделия (41%) и косметику (34%). Женщины предпочитают СПА (36%) и деньги (31%). Мужчины выбирают деньги (25%) и СПА (22%). Гаджеты реже дарят женщины (18%), чем мужчины (20%). Женщины чаще выбирают билеты в театр, предметы для дома и творческие презенты, тогда как мужчины их недооценивают. Книги считают неудачным подарком 32% опрошенных, бытовую технику — 21%, спортивные товары и абонементы — 17%.