Россияне назвали самые популярные и непопулярные подарки на 8 Марта

На 8 Марта мужчины чаще всего дарят цветы (47%), ювелирные изделия (41%) и косметику (34%). Женщины предпочитают СПА (36%) и деньги (31%). Мужчины выбирают деньги (25%) и СПА (22%). Гаджеты реже дарят женщины (18%), чем мужчины (20%). Женщины чаще выбирают билеты в театр, предметы для дома и творческие презенты, тогда как мужчины их недооценивают. Книги считают неудачным подарком 32% опрошенных, бытовую технику — 21%, спортивные товары и абонементы — 17%.