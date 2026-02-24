Российский депутат призвал учить детей рыть блиндажи

С инициативой выступил депутат из Екатеринбурга Станислав Киселев. По его словам, дети должны учиться рыть блиндажи и стрелять из автоматов вместо посещения кружков с «тепличными условиями». «Защита Родины, умение обращаться с оружием — замечательно. Но условия, которые у нас создаются для детей — тепличные. Там хорошо почитать Бажова, поразглядывать малахит. Но учиться лучше на природе. Лучше это делать в блиндажах, которые дети сами роют. Чтобы, если вдруг, не дай бог, а мы этого не желаем детям, на их долю выпадет эти блиндажи по-настоящему копать и стрелять из оружия, чтобы, когда они оказались в такой ситуации, если вдруг такое случится, они это только вспомнили», — сказал Станислав Киселев.

