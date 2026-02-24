Под Рязанью произошло ДТП
ДТП произошло у поворота на село Тюшево Рязанского округа. Предположительно, столкнулись два автомобиля. У одной из машин повреждены капот и бампер. На месте работают полицейские. Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.
Под Рязанью произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
ДТП произошло у поворота на село Тюшево Рязанского округа. Предположительно, столкнулись два автомобиля. У одной из машин повреждены капот и бампер. На месте работают полицейские.
Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено.
Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.