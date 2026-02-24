Павел Малков: в бюджет Рязанской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов внесут изменения

«Дополнительные средства предлагаем направить на то, что напрямую влияет на качество жизни людей», — говорится в сообщении. Известно, что благоустройство дворов и детские площадки выделено 100 млн рублей, на модернизацию коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах — 344 млн рублей, на завершение строительства Дома культуры в Сараях — 114 млн рублей, на новые автомобили скорой помощи и оборудование для медучреждений — 82 млн рублей.

Известно, что благоустройство дворов и детские площадки выделено 100 млн рублей, на модернизацию коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах — 344 млн рублей, на завершение строительства Дома культуры в Сараях — 114 млн рублей, на новые автомобили скорой помощи и оборудование для медучреждений — 82 млн рублей.

Также предлагается увеличить финансирование льготных лекарств и строительства/ремонта социальных объектов. Проект изменений направлен в областную Думу.

Фото: телеграм-канал Павла Малкова.