«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
3 часа назад
139
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
925
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 004
Павел Малков: в бюджет Рязанской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов внесут изменения
В бюджет Рязанской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов внесут изменения. Об губернатор региона сообщил в своем-телеграм канале.

«Дополнительные средства предлагаем направить на то, что напрямую влияет на качество жизни людей», — говорится в сообщении.

Известно, что благоустройство дворов и детские площадки выделено 100 млн рублей, на модернизацию коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах — 344 млн рублей, на завершение строительства Дома культуры в Сараях — 114 млн рублей, на новые автомобили скорой помощи и оборудование для медучреждений — 82 млн рублей.

Также предлагается увеличить финансирование льготных лекарств и строительства/ремонта социальных объектов. Проект изменений направлен в областную Думу.

Фото: телеграм-канал Павла Малкова.