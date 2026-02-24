Некоторым россиянам выплатят пенсии в марте досрочно

В марте выходные дни будут с 7 по 9 число. В случае, если дата получения пенсии выпадает на эти дни, то пенсию могут доставить досрочно. «По пункту 125 правил выплаты пенсий (приказ Минтруда) допускается доставка не ранее чем за 3 дня до установленной даты. Это касается прежде всего тех, кто получает пенсию через почту или доставочную организацию, потому что там выплата привязана к конкретному дню по графику, обычно в период с 3 по 25 число месяца», — заявил депутат. Алексей Говырин добавил, что у тех, кто получает деньги на банковскую карту, деньги зачисляются на счет и доступны в любой момент.

Некоторым россиянам выплатят пенсии в марте досрочно. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин с RT.

В марте выходные дни будут с 7 по 9 число. В случае, если дата получения пенсии выпадает на эти дни, то пенсию могут доставить досрочно.

«По пункту 125 правил выплаты пенсий (приказ Минтруда) допускается доставка не ранее чем за 3 дня до установленной даты. Это касается прежде всего тех, кто получает пенсию через почту или доставочную организацию, потому что там выплата привязана к конкретному дню по графику, обычно в период с 3 по 25 число месяца», — заявил депутат.

Алексей Говырин добавил, что у тех, кто получает деньги на банковскую карту, деньги зачисляются на счет и доступны в любой момент.

«При почтовой доставке, если ваш день выпал на выходной или праздник, почтальон может принести пенсию на несколько дней раньше», — подчеркнул депутат, уточнив, что графики определяются на уровне региональных отделений СФР.