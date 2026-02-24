Наливайки и круглосуточные магазины: россияне назвали признаки неблагополучного района

Все дело в том, что алкомаркеты и круглосуточные магазины вызывают беспокойство у жителей из-за близости и доступности алкоголя, шума от разгрузки и большого количества посетителей. Кальянные и бары рядом с жилыми домами также создают проблемы из-за шумных вечеринок и возможных конфликтов.