Наливайки и круглосуточные магазины: россияне назвали признаки неблагополучного района
Все дело в том, что алкомаркеты и круглосуточные магазины вызывают беспокойство у жителей из-за близости и доступности алкоголя, шума от разгрузки и большого количества посетителей. Кальянные и бары рядом с жилыми домами также создают проблемы из-за шумных вечеринок и возможных конфликтов.
Россияне считают наливайки главным признаком неблагополучия района. Об этом сообщили «Ведомости».
