На трассе в Рязанской области полицейские со спецназом задержали мужчину

Полицейские совместно со спецназом Росгвардии остановили на 301-м км автодороги Р-22 «Каспий» автомобиль «Рено Логан», который ехал в сторону Рязани. За рулем находился 35-летний неработающий житель Астраханской области. Под обшивкой багажника нашли два свертка с кристаллообразным веществом. Согласно результату лабораторного исследования, в пакетах был наркотик — производное эфедрона общей массой 1 килограмм 976 граммов. По сведениям полицейских, задержанный работал курьером в интернет-магазине.

В Ряжском районе поймали наркокурьера с двумя килограммами «синтетики». Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские совместно со спецназом Росгвардии остановили на 301-м км автодороги Р-22 «Каспий» автомобиль «Рено Логан», который ехал в сторону Рязани.

За рулем находился 35-летний неработающий житель Астраханской области. Под обшивкой багажника нашли два свертка с кристаллообразным веществом. Согласно результату лабораторного исследования, в пакетах был наркотик — производное эфедрона общей массой 1 килограмм 976 граммов.

По сведениям полицейских, задержанный работал курьером в интернет-магазине. Злоумышленник достал из тайника в соседнем регионе оптовую партию «синтетики» и привез в Рязанскую область, где планировал бесконтактным способом передать закладчикам.

Отмечается, что ранее злоумышленник доставлял наркотики в северо-западные и южные регионы России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Злоумышленника заключили под стражу.