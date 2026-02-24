Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
3 часа назад
139
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
925
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 004
Мирошник: примерно восемь тысяч мирных жителей РФ погибли от атак ВСУ за четыре года
За четыре года в России в результате атак ВСУ погибли около восемь тысяч мирных жителей и минимум 27 тысяч ранены, заявил посол МИД РФ Родион Мирошник. Об этом сообщили РИА Новости.

«Всего за прошедшие четыре года от преступных деяний украинских боевиков пострадало как минимум 27 тысяч мирных жителей и примерно 8 тысяч погибло. То есть на протяжении четырех лет ежедневно от рук украинских боевиков погибало по шесть и получало ранения по 12 мирных жителей», — сказал Мирошник на «круглом столе» по теме «В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности», организованном постпредством РФ при ОБСЕ.

Фото: телеграм-канал Родиона Мирошника.