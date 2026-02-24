Мирошник: примерно восемь тысяч мирных жителей РФ погибли от атак ВСУ за четыре года

За четыре года в России в результате атак ВСУ погибли около восемь тысяч мирных жителей и минимум 27 тысяч ранены, заявил посол МИД РФ Родион Мирошник. «Всего за прошедшие четыре года от преступных деяний украинских боевиков пострадало как минимум 27 тысяч мирных жителей и примерно 8 тысяч погибло. То есть на протяжении четырех лет ежедневно от рук украинских боевиков погибало по шесть и получало ранения по 12 мирных жителей», — сказал Мирошник.