Мать возила мертвого ребенка в коляске по Дагестану

Полицейские остановили женщину в никабе для проверки документов. В коляске они обнаружили тело годовалой девочки. Мать утверждала, что ребенок умер от голода. Женщину задержали, ведется расследование.