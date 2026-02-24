Мать возила мертвого ребенка в коляске по Дагестану
Полицейские остановили женщину в никабе для проверки документов. В коляске они обнаружили тело годовалой девочки. Мать утверждала, что ребенок умер от голода. Женщину задержали, ведется расследование.
Мать возила мертвого ребенка в коляске по Дербенту. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости 18+",
Фото: «Плохие новости 18+".