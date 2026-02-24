«Коммерсантъ»: в России наблюдается резкое старение автопарка
В России наблюдается резкое старение автопарка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ГАИ.
Согласно исследованию ГАИ, всего на 1 января 2026 года в России зарегистрировано 68 млн транспортных средств, из них 52,8 млн — легковушки, 8 млн — грузовики, 757 тыс. — автобусы.
Отмечается, что 67,7% зарегистрированных машин — это автомобили, выпущенные более 10 лет назад. Возраст более 15 лет имеют 23,7 млн легковых автомобилей, 4,9 млн грузовиков и 330 тыс. автобусов.
У четверти миллиона транспортных средств в документах на двигатель не установлен экологический класс, хотя такая отметка стала обязательной ещё в 2008 году. Наибольшее количество транспортных средств (14,3 млн) оборудованы двигателями стандарта «Евро-2», наименьшее (156 тыс.) — стандарта «Евро-1». Количество транспортных средств, использующих газовое топливо, за год сократилось с 2,9 млн до 2,3 млн.
Фото: «Коммерсантъ».
