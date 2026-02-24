Каток в Рязани на стадионе ЦСК закрыли на время из-за технических проблем

Рязанцев предупредили о том, что каток на территории спортивного комплекса «ЦСК» не работает 24 февраля. Об этом сообщили в группе ГАУ ДО РО «СШОР ЦСК».

Рязанцев предупредили о том, что каток на территории спортивного комплекса «ЦСК» не работает 24 февраля. Об этом сообщили в группе ГАУ ДО РО «СШОР ЦСК».

В пресс-службе учреждения пояснили, что временная остановка работы катка связана с техническими причинами. Все занятия и тренировки на льду пока приостановлены, а сроки возобновления работы уточняются.

Посетителей просят следить за официальными сообщениями школы, где будет опубликована информация.

Фото: ГАУ ДО РО «СШОР ЦСК».