Экспорт замороженной малины в России вырос почти на 70% в 2025 году

Отмечается, что РФ экспортировала 310 тонн замороженной малины в прошлом году. Основные импортеры: Белоруссия ($800 тысяч), Казахстан ($420 тысяч) и Сербия ($70 тысяч), где поставки возобновились впервые с 2018 года. При этом аграрии собрали рекордные 29,1 тысячи тонн ягод (на 39% больше, чем в 2022 году). Также в 2025 году половина производства — клубника (12,7 тысячи тонн).

В 2025 году Россия увеличила экспорт мороженой малины на 69%, достигнув почти $1,5 млн. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

