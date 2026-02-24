Рязань
«Единая Россия» готовит технологический блок новой народной программы

Партия запустила сбор предложений в документ на сайте естьрезультат. рф.

«Единая Россия» провела первый окружной отчетно-программный форум «Есть результат!» — он был посвящен развитию промышленности. Правительство отчиталось о выполнении народной программы партии в этой сфере.

На площадке в Екатеринбурге собрались представители всех регионов — ветераны СВО, губернаторы, руководители промышленных предприятий, депутаты Госдумы, сенаторы, координаторы партпроектов, активисты партии и другие.

В мероприятии приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Владимир Якушев, первый вице-премьер Денис Мантуров, полпред президента в УрФО Артем Жога.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что вопросы технологического суверенитета всегда были в центре внимания нашего государства. За время действия народной программы в промышленность направлено более 300 млрд рублей инвестиций, свыше 100 млрд — на программу «Профессионалитет» и 40 млрд — на создание инженерных школ. Благодаря поддержке партии создан Центр беспилотных систем, расширяется производство композитов, Россия возвращается в гражданское авиастроение, увеличивается доля российского оборудования в нефтегазовой отрасли.

Главная новость — в обновленной народной программе впервые появится отдельный раздел, посвященный промышленности и технологическому лидерству. Он включит развитие ИИ, робототехники, беспилотников, биотехнологий, новых материалов и космоса.

Денис Мантуров доложил о результатах: с 2021 года создано 120 индустриальных парков, поддержано 4,5 тыс промпроектов на 160 млрд рублей, восстановлено 250 предприятий в новых регионах. Для санавиации поставлено свыше 250 вертолетов, регионы получили более 15 тыс машин скорой помощи. В рамках «Профессионалитета» создано 158 образовательных кластеров и 40 инженерных школ.

Участники форума предложили инициативы по развитию кадрового потенциала: создать центры повышения квалификации, модернизировать портал «Работа России» с помощью ИИ, синхронизировать обучение вузов с запросами предприятий. Также предлагается поддерживать отечественных производителей через приоритетную выкладку товаров в сетях и локализацию выпуска жизненно важных лекарств.

Дмитрий Медведев отметил, что народная программа — это не просто предвыборный документ, а работающий план действий, воплощаемый в конкретные законы. Партия продолжит сбор предложений от граждан на окружных форумах, чтобы новый программный документ отвечал реальным интересам страны.

«Самое главное — способны достичь тех целей, которые поставлены Главой нашего государства, Президентом нашей страны. Которые включены в нашу народную программу, поскольку документ, который мы с вами должны подготовить, будет содержать реальные обязательства в отношении нашей страны и наших граждан. Подчеркиваю, его задача — действовать непосредственно в интересах всего государства, всех граждан нашей огромной страны», — заключил председатель партии.