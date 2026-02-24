Рязань
Павла Дурова подозревают в содействии терроризму
С 2022 года в России было зарегистрировано более 153 тысяч преступлений, совершенных с использованием Telegram. Из них около 33 тысяч относятся к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности, включая организацию взрывов, поджогов военкоматов и убийств. ФСБ удалось предотвратить 475 терактов, среди которых 61 массовое убийство, готовившееся подростками в образовательных учреждениях. Кроме того, через Telegram была координирована атака на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, жертвами которой стали как российские граждане, так и известные личности, включая блогеров и журналистов, таких как Дарья Дугина, а также высокопоставленные военные, среди которых генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Действия основателя мессенджера Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела, связанного с содействием террористической деятельности. Об этом сообщает «Российская газета» с ссылкой на материалы ФСБ.

С 2022 года в России было зарегистрировано более 153 тысяч преступлений, совершенных с использованием Telegram. Из них около 33 тысяч относятся к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности, включая организацию взрывов, поджогов военкоматов и убийств.

ФСБ удалось предотвратить 475 терактов, среди которых 61 массовое убийство, готовившееся подростками в образовательных учреждениях.

Кроме того, через Telegram была координирована атака на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, жертвами которой стали как российские граждане, так и известные личности, включая блогеров и журналистов, таких как Дарья Дугина, а также высокопоставленные военные, среди которых генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Также зафиксировано около 700 прямых угроз членам семей российских военных.