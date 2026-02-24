Циклон, накрывший Рязанскую область, показали из космоса

По словам синоптиков, снег в центральных регионах РФ будет идти как минимум сутки. Жителей просят пересесть на общественный транспорт. Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что снегопады будут умеренной интенсивности, поэтому рекорда для всего февраля ждать не стоит.