Более двух тысяч рязанцев прошли диспансеризацию ко Дню защитника Отечества

В Рязани 21 февраля прошла диспансерная суббота, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Акцию организовало министерство здравоохранения Рязанской области.

В мероприятии приняли участие 2381 человек, из них 846 мужчин. Среди посетителей были 42 участника специальной военной операции и 10 членов их семей.

Основной поток обследований прошли взрослые поликлиники и районные больницы — более двух тысяч человек. В трех специализированных диспансерах (кардиологическом, онкологическом и кожно-венерологическом) врачи осмотрели 232 человек и провели профильные диагностические процедуры.