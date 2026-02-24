Аналитика ВТБ: спрос на вклады в сочетании с инвестпродуктами вырос на 40%

В 2025 году состоятельные россияне переложили с закрываемых вкладов в инвестиционные продукты более 226 млрд рублей, а их совокупный инвестиционный портфель превысил 2,6 трлн рублей. Количество пользователей, которые одновременно и держат депозит, и инвестируют, выросло почти на 40%. На них приходится половина общего портфеля рублевых вкладов. Такова статистика ВТБ.

«Растущий спрос на комплексные финансовые решения говорит об укреплении тренда на сбалансированную и устойчивую финансовую стратегию. В 2026 году ожидаем продолжение перетока средств с депозитов и накопительных счетов в инвестиционные продукты. Только в у нас он может составить до 1 трлн рублей. Несмотря на то, что накопительные продукты все еще дают доходность выше инфляции, являясь безрисковым и простым инструментом, инвестиции способны обеспечить более высокую доходность на продолжительном горизонте. Сочетание депозита и инвестиционных продуктов может стать оптимальной стратегией по сохранению и приумножению капитала», — прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

К традиционно популярным инструментам инвестирования, таким как облигации, облигационные фонды и фонды денежного рынка постепенно добавляются фонды недвижимости. Только за январь 2026 года инвестиции в них превысили 6 млрд руб. Клиенты выбирают стабильный денежный поток в совокупности с защитой от инфляции за счет владения коммерческой недвижимостью.