Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-2°
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 76.63 -0.12 25/02
ЦБ EUR 90.58 0.3 25/02
Нал. USD 76.50 / 76.70 24/02 18:25
Нал. EUR 91.00 / 91.49 24/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
6 часов назад
159
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
927
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 012
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Аналитика ВТБ: спрос на вклады в сочетании с инвестпродуктами вырос на 40%

В 2025 году состоятельные россияне переложили с закрываемых вкладов в инвестиционные продукты более 226 млрд рублей, а их совокупный инвестиционный портфель превысил 2,6 трлн рублей. Количество пользователей, которые одновременно и держат депозит, и инвестируют, выросло почти на 40%. На них приходится половина общего портфеля рублевых вкладов. Такова статистика ВТБ.

«Растущий спрос на комплексные финансовые решения говорит об укреплении тренда на сбалансированную и устойчивую финансовую стратегию. В 2026 году ожидаем продолжение перетока средств с депозитов и накопительных счетов в инвестиционные продукты. Только в у нас он может составить до 1 трлн рублей. Несмотря на то, что накопительные продукты все еще дают доходность выше инфляции, являясь безрисковым и простым инструментом, инвестиции способны обеспечить более высокую доходность на продолжительном горизонте. Сочетание депозита и инвестиционных продуктов может стать оптимальной стратегией по сохранению и приумножению капитала», — прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

К традиционно популярным инструментам инвестирования, таким как облигации, облигационные фонды и фонды денежного рынка постепенно добавляются фонды недвижимости. Только за январь 2026 года инвестиции в них превысили 6 млрд руб. Клиенты выбирают стабильный денежный поток в совокупности с защитой от инфляции за счет владения коммерческой недвижимостью.