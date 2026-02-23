Зеленский признался, что два года жил в бункере
По словам Зеленского, он два года жил в бункере, но работал в офисе президента. Сейчас он туда спускается только во время ночных воздушных тревог. Из-за этого на него ругается охрана, потому что, по словам Зеленского, он подает плохой пример украинцам. «Я согласен, что это неправильно, но у меня такой путь», — сказал глава киевского режима.
Он пообещал показать бункер журналистам.